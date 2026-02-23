Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare

Nel momento in cui aveva ritrovato ritmo e continuità con la Vanoli, non arrivano buone notizie per Sasha Grant costretto a lasciare gli allenamenti con l’Italbasket per infortunio. Lo stop, legato al riacutizzarsi del problema muscolare accusato nell’ultimo turno di campionato, interrompe il suo percorso proprio nel raduno azzurro di Livorno.

“Vanoli Basket Cremona comunica che in data odierna l’atleta Sasha Grant è stato autorizzato a lasciare il raduno dell’Italbasket a Livorno – scrive la società in una nota ufficiale -per il riacutizzarsi di un problema muscolare accusato nell’ultimo match di Serie A LBA tra Vanoli Cremona e Olimpia Milano, giocato lo scorso 15 febbraio. Il numero 8 biancoblu osserverà dunque un periodo di riposo e terapie per recuperare dal risentimento muscolare. Le sue condizioni fisiche verranno rivalutate la prossima settimana dallo staff medico del Club”.

A rappresentare la Vanoli Cremona con la maglia della Nazionale italiana e a disposizione del CT Luca Banchi ci sono Davide Casarin e Giovanni Veronesi, entrambi impegnati a Livorno nella preparazione alla doppia sfida contro la Gran Bretagna.

