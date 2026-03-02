"La forza delle farfalle": recital di Chiara Tambani il 6 marzo a Stagno Lombardo

Venerdì 6 marzo alle ore 21 nella sala comunale di Stagno Lombardo l’attrice Chiara Tambani propone un recital poetico di parole che accendono la bellezza ed onorano lo spirito femminile, attraverso intimità, ferite e rinascite. Le voci di poetesse e poeti si intrecciano in un percorso emotivo che celebra la tenace delicatezza del femminile: sussurri che diventano canto, carezze che diventano forza. Un viaggio tra versi e respiro, dove ogni poesia è una soglia verso un mondo da scoprire. Dalle stanza private dell’anima, il femminile si rivela come fonte di bellezza, cura e coraggio.

Questo meraviglioso universo ci viene svelato dalle parole creatrici di bellezza di Alda Merini, Chandra Livia Candiani, Teresa Wilms Montt, Giò Evan, Jacques Prévert, Hermann Hesse.

Chiara Tambani è attrice e autrice teatrale di Cremona. Si dedica con passione a professionalità al teatro da oltre vent’anni. Recita stabilmente nella compagnia SentiChiParla, fondata insieme agli attori Morena Mazzini e Ivano Zambelli, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo spettacoli ironici e brillanti, ma anche con profondi contenuti culturali e sociali. E’ autrice di monologhi, atti unici e commedie. I suoi testi sono attualmente rappresentati da diverse compagnie teatrali a livello nazionale. E’ lettrice di audiolibri per alcune case editrici. Tiene corsi di teatro per bambini.

© Riproduzione riservata