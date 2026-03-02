Oggetto sfonda il finestrino di un treno: due feriti. Caos ritardi e cancellazioni

Pesantissime ripercussioni sulla circolazione ferroviaria a causa di un incidente accaduto poco dopo le 18 alla stazione ferroviaria di Tavazzano, nel Lodigiano, sul treno regionale in partenza da Bozzolo con destinazione Milano Centrale. Un oggetto, forse un pezzo di telaio di un altro convoglio diretto a Lodi, ha sfondato la vetrata della cabina di guida, colpendo il macchinista e il capotreno.

Il traffico lungo tutta la linea dei treni suburbani tra Milano e Lodi ha subito pesanti rallentamenti, con cancellazioni e ritardi che hanno raggiunto anche un’ora e mezza, generando caos e lunghe attese per i tanti pendolari, anche cremonesi, al rientro serale.

I due feriti sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale in codice verde. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul grave incidente è intervenuto Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd: “Un incidente che, oltre ai notevoli disagi su tutta la linea e che coinvolge molti pendolari, riporta l’attenzione sulla sicurezza delle nostre linee e sul quale chiediamo di fare massima chiarezza, sia sulla dinamica che sulla eventuali responsabilità“.

