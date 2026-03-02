Ultime News

Provincia, aperte candidature per l'incarico di Capo di Gabinetto

di Silvia Galli

L'amministrazione Mariani in cerca di una figura di supporto nei vari dossier in capo all'ente. Le candidature sono dal 2 al 16 marzo.

La sede della Provincia di Cremona
La Provincia di Cremona ha aperto un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate al conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto, con un contratto a tempo determinato e part time al 50%, secondo l’articolo 90 del Testo Unico degli Enti Locali.

Si tratta di una figura che lavorerà a stretto contatto con il Presidente, Roberto Mariani occupandosi di relazioni istituzionali, organizzazione degli impegni, supporto alle attività pubbliche e preparazione di documenti e dossier.

Un ruolo che richiede ottime capacità comunicative, conoscenza della normativa sugli enti locali, abilità nella gestione delle relazioni con istituzioni e associazioni del territorio, oltre a competenze di pianificazione, sintesi e problem solving.

L’avviso è rivolto a candidati con titolo di laurea e tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa. Le domande possono essere presentate solo online sul portale “inPA” dal 2 al 16 marzo, entro le ore 23:59.

