Provincia, aperte candidature per l'incarico di Capo di Gabinetto
L'amministrazione Mariani in cerca di una figura di supporto nei vari dossier in capo all'ente. Le candidature sono dal 2 al 16 marzo.
La Provincia di Cremona ha aperto un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate al conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto, con un contratto a tempo determinato e part time al 50%, secondo l’articolo 90 del Testo Unico degli Enti Locali.
Si tratta di una figura che lavorerà a stretto contatto con il Presidente, Roberto Mariani occupandosi di relazioni istituzionali, organizzazione degli impegni, supporto alle attività pubbliche e preparazione di documenti e dossier.
Un ruolo che richiede ottime capacità comunicative, conoscenza della normativa sugli enti locali, abilità nella gestione delle relazioni con istituzioni e associazioni del territorio, oltre a competenze di pianificazione, sintesi e problem solving.
L’avviso è rivolto a candidati con titolo di laurea e tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa. Le domande possono essere presentate solo online sul portale “inPA” dal 2 al 16 marzo, entro le ore 23:59.