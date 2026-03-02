Salone dello studente Young, tappa all'Istituto Torriani

Ha fatto tappa all’Istituto Torriani il Salone dello studente Young, l’annuale appuntamento dedicato all’informazione e all’orientamento post diploma promosso dall’Informagiovani del Comune di Cremona.

Un evento di orientamento su misura, che risponde alle esigenze degli studenti attraverso un approccio personalizzato che consente un contatto diretto con realtà universitarie, accademiche, ITS e altre realtà della formazione e del mondo del lavoro, migliorando l’efficacia dell’orientamento e offrendo informazioni mirate per scelte consapevoli.

La XXX edizione del Salone dello Studente rappresenta un traguardo importante e al tempo stesso una responsabilità. È il risultato di un lavoro costante e condiviso che negli anni ha saputo evolversi insieme ai bisogni delle nuove generazioni.“Ho l’idea di frequentare Giurisprudenza in quanto ho la passione per l’ambito legale”, racconta Simone Gattuso, studente di quinto dell’Itis mentre dice Andrea Forgetta, altro studente di quinta: “A me piacerebbe frequentare un corso di professioni sanitarie. Comunque sono aperto a eventuali altri corsi come biologia, medicina”.

