Concerto Jazz Benefico con il Geodetiche Quartet per Fondazione Occhi Azzurri

Lunedì 16 marzo alle ore 21, al Teatro Filodrammatici di Cremona, si terrà il concerto jazz benefico promosso da Geodetiche Quartet, un evento che unisce musica e impegno sociale trasformando l’esperienza artistica in un gesto concreto di solidarietà a sostegno delle attività della Fondazione Occhi Azzurri.

Geodetiche è il progetto musicale del quartetto guidato dal pianista e compositore cremonese Fabio Arisi. L’omonimo CD, pubblicato dall’etichetta Dodicilune, raccoglie nove brani originali firmati dallo stesso Arisi, nati dalla connessione di frammenti, idee e melodie differenti, rielaborati in una sintesi compositiva ed emotiva che spazia dalla musica classica al jazz improvvisato.

Il titolo e l’ispirazione concettuale del progetto derivano dalle “geodetiche”, le linee più brevi che connettono due punti su una superficie. Un’immagine evocata anche nella copertina dell’album attraverso l’opera concreta “Connessi@ni” dell’artista Liber Vittorio Venturini. Le geodetiche diventano così metafora di percorsi emotivi capaci di unire le persone in uno spazio di ascolto reciproco.

Esistono geodetiche che sfruttano l’arte per creare legami autentici, capaci di elevare gli individui sul piano spirituale e intellettuale. In questo dialogo tra musica, emozioni e relazioni, l’arte si fa strumento di consapevolezza e accompagna alla ricerca dell’essenza delle cose, mettendo in connessione l’individuo con il mondo che lo circonda.

La Fondazione Occhi Azzurri ringrazia Geodetiche Quartet, gli artisti coinvolti, i sostenitori e tutti coloro che parteciperanno all’evento, testimonianza concreta di come cultura e solidarietà possano camminare insieme.

Informazioni per la partecipazione:

La partecipazione è prevista con un’offerta indicativa di 15 euro (esclusi i minori di 14 anni). È possibile aderire scrivendo a: amministrazione@occhiazzurionlus.org oppure recandosi presso il Centro CR2 Sinapsi, in via Serio 34 – Cremona, tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00. Tel. 0372 1786698 www.occhiazzurrionlus.org

