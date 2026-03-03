Quale sicurezza per i nostri pendolari? A chiederselo è Matteo Piloni, consigliere regionale Dem, che all’indomani dell’incidente verificatosi sulla linea Milano-Cremona-Bozzolo ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale.

“Quanto accaduto ieri sera sulla linea Milano-Codogno-Bottolo è davvero grave, un incidente che poteva essere ben peggiore negli esiti e sui quali chiediamo fin da subito di fare chiarezza sulla dinamica e di accertare e di sapere le eventuali responsabilità” fa sapere il consigliere del Pd, che per tale motivo ha depositato il documento, “direttamente indirizzato all’assessore regionale alla Mobilità”.

Quanto accaduto – l’incrocio con un altro treno, dal quale si è staccato un pezzo di telaio, che si è infilzato nella cabina del conducente – riaccende infatti i riflettori sulla situazione delle linee della Bassa Lombardia, quelle gestite da TreNord, dove i disservizi sono all’ordine del giorno. “Le linee del sud della nostra regione, che coinvolgono Lodi, Cremona e Mantova, sono linee purtroppo di serie B per la politica della Regione. E questi episodi, sebbene non per responsabilità diretta, portano ancora alla luce la necessità di mantenere altissima e garantire la sicurezza dei nostri pendolari”.

Dopo l’incidente di ieri, quella dei pendolari cremonesi che aspettavano il treno delle 18.20 è stata una vera e propria Odissea. Ore di attesa senza sapere quale sarebbe stato il loro destino, ore prima di poter ripartire e un vero e proprio viaggio della speranza, che li ha riportati a Cremona soltanto intorno alle 23.30, con un ritardo di quattro ore e dopo un viaggio davvero estenuante.

