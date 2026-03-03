Marzo alla Biblioteca Statale: concerti, libri e incontri tra storia e musica

Marzo si preannuncia come un mese particolarmente ricco alla Biblioteca Statale di Cremona, che propone un calendario di appuntamenti capaci di intrecciare musica, letteratura, storia e riflessione contemporanea, confermandosi ancora una volta luogo vivo di cultura e incontro per la città.

Dopo il primo appuntamento, lunedì 2 marzo, con un recital pianistico a cura del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, prossimo incontro il 4 marzo (ore16.45): spazio alla storia con un momento dedicato alla formazione culturale dei giovani Ala e ai rapporti con Giambattista Biffi, promosso dalla Società Storica Cremonese. A intervenire sarà Raffaella Barbierato, direttrice della Biblioteca Statale. Il giorno successivo, giovedì 5 marzo alle 16.30, verrà presentato il volume di Riccardo Groppali “Tabù alimentari – storia ed ecologia delle scelte d’una specie onnivora”, in un dialogo tra cultura scientifica e riflessione sociale.

Venerdì 6 marzo alle 16.30 la Sala Narrativa “Arturo Lazzari” ospiterà “Te cuento un cuento”, gruppo di lettura in lingua spagnola che tornerà anche il 19 marzo, offrendo uno spazio di condivisione e pratica linguistica.

L’11 marzo alle 16.30 sarà presentato il saggio “La generazione scomparsa” di Emanuele Bettini, che dialogherà con il Generale Marco Ciampini. Il giorno seguente, giovedì 12 marzo, Monica Zefferi proporrà un approfondimento su “Il teatro del capriccio di Ferruccio Busoni”, presentando la prima traduzione italiana della seconda parte dell’Arlecchineïde. Venerdì 13 marzo, invece, l’appuntamento “Books & Tea” vedrà protagonista Alda Galli con il libro “Passione che corre su un filo di canapa e lino”, in dialogo con Mara Conserva.

Il 16 marzo torneranno “I lunedì della chitarra”, ancora a cura del Conservatorio “Claudio Monteverdi”, mentre il 18 marzo sarà presentato il volume “Ritus canendi vetustissimus et novus” di Giovanni Gallico, con interventi dei docenti Maria Rosa Cortesi e Rodobaldo Tibaldi.

Il 24 marzo alle 16.30 si parlerà di Dante con “Rapsodie dantesche. L’incipit della Commedia e le sue traduzioni” di Domenico Giuseppe Muscianisi, che dialogherà con il linguista Davide Astori. Il 26 marzo l’attenzione si sposterà invece sul presente e sul futuro con “AI & Dead Poets Club”, incontro dedicato alla ricerca e alla sperimentazione sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa nella produzione musicale.

Il 27 marzo sarà inaugurata la mostra di acquerelli “I villaggi dimenticati. Viaggio in Siria” di Prospero Andreani, mentre il 28 marzo alle 11 è in programma un concerto pianistico con Alberto Varaldo.

A chiudere il mese, lunedì 30 marzo alle 16.30, il concerto “Udite, amanti”: arie, ariette e lamenti del Seicento italiano, con il trio “Angeli musicanti” composto da Eleonora Marenzoni, soprano, Alberto Pola alla chitarra barocca e David Dell’Oro alla viola da gamba.

Un calendario variegato che conferma la Biblioteca Statale come centro pulsante della vita culturale cremonese, capace di coniugare tradizione e contemporaneità in un dialogo aperto alla città.

© Riproduzione riservata