Soncino, a breve l'appalto dei lavori per la ciclabile con Villacampagna

Un’opera attesa dai cittadini che, seppur con tempi e modi ancora in parte da definire, andrà a collegare due dei centri principali del borgo medievale cremonese.

Costeranno complessivamente 800 mila euro i lavori di completamento alla ciclabile che, da Soncino, porta alla frazione di Villacampagna, con un proseguimento di una strada già esistente. A finanziare gli interventi, divisi gioco forza in due diversi lotti, Regione Lombardia su progetto dell’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Gallina.

“Oggi la ciclabile arriva fino alla rotatoria della zona industriale vicino alla ferramenta Vanoli – spiega il primo cittadino –. Il tratto per arrivare a Villacampagna è stato necessariamente diviso in due. La prima parte è quella per cui adesso partiranno i lavori, è stata appena conclusa la gara e si appalterà: parte proprio da questa rotatoria e arriverà alla rotonda che c’è sulla strada principale, che porta alla frazione”.

Sul primo lotto, costato circa 400 mila euro, le pratiche procedono spedite, con l’affidamento della direzione lavori già in essere. Più complicata invece la situazione relativa alla seconda parte del cantiere.

“Il secondo tratto, quindi dalla rotatoria fino ad arrivare alla frazione di Villacampagna, ha subito rallentarsi – aggiunge Gallina -: ci sono delle prescrizioni della Provincia che ci hanno obbligato a sospendere il tutto. La richiesta è quella di spostare la ciclabile di alcuni metri, lontano dalla strada; cosa nono possibile. Noi contiamo comunque che l’interlocuzione con la Provincia possa andare a buon fine e quindi riusciamo a risolvere anche questo tema, per poi fare il secondo stralcio prossimamente”.

