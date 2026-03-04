Ultime News

4 Mar 2026 Servizio civile universale presso l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
4 Mar 2026 La guerra pesa sul petrolio: carburanti alle stelle, in vista dei 2 euro al litro
4 Mar 2026 Molestata, seguita e fotografata da due donne. La vittima: "Tutto per colpa di un rifiuto"
4 Mar 2026 Guerra e caro energia, Ferraroni: “Dipendiamo troppo dall’energia di altri paesi”
4 Mar 2026 Latte, Ventura: "Da commissione regionale un grido di allarme"
A Nola l’ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo

NOLA (ITALPRESS) – Nola e l’Italia intera si fermano per l’ultimo saluto a Domenico Caliendo. Il bimbo di soli due anni è deceduto lo scorso 21 febbraio al Monaldi, dopo un’agonia durata quasi due mesi. Una tragedia iniziata il 23 dicembre, quando nello stesso ospedale partenopeo gli era stato trapiantato un cuore già danneggiato. Un errore fatale che oggi trasforma Piazza Duomo in un tappeto di dolore e commozione.
(Fonte video: Ufficio stampa Comune di Nola)

