4 Mar 2026 Padania Acque: il 12 marzo il consiglio comunale approva nuovo testo statuto
4 Mar 2026 Ersaf, online il portale agricolo Akis: strumento fondamentale per la Lombardia
4 Mar 2026 Restyling luminoso in Piazza del Comune: nuova tecnologia e nuove luci in arrivo
4 Mar 2026 Trattamento delle patologie della spalla: convegno per medici e fisioterapisti
4 Mar 2026 Avis, il dono del sangue dà spettacolo (di improvvisazione)
BigMama bloccata a Dubai: “Noi siamo ancora qui”

(Adnkronos) – “Noi siamo ancora qui”. Poche parole quelle postate sui social da BigMama da giorni bloccata a Dubai come diversi altri italiani per la chiusura degli spazi aerei a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta di Teheran che ha preso di mira anche gli Emirati Arabi Uniti. 

Giorni fa l’artista aveva lanciato, in lacrime, una richiesta di aiuto sui social: “Sentiamo i missili sulla testa, stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili”. 

BigMama aveva raccontato di essere “partita dall’aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione”. 

“Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa – aveva spiegato – Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura. Voglio solo tornare a casa”. 

