Ultime News

4 Mar 2026 Blackout al Cambonino: intero quartiere al buio e senza corrente elettrica
4 Mar 2026 Sicurezza stradale, raccolta fondi in memoria di Elisa Marchesini
4 Mar 2026 Servizio civile universale presso l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
4 Mar 2026 La guerra pesa sul petrolio: carburanti alle stelle, in vista dei 2 euro al litro
4 Mar 2026 Molestata, seguita e fotografata da due donne. La vittima: "Tutto per colpa di un rifiuto"
Cronaca

Blackout al Cambonino: intero quartiere al buio e senza corrente elettrica

di Laura Bosio

Un'esteso calo di energia elettrica ha colpito il quartiere Cambonino di Cremona, creando disagi e preoccupazione tra i residenti

Le foto scattate da un residente del Cambonino
Fill-1

Improvviso calo di tensione e quartiere nel silenzio. Alle 22.25 circa il quartiere Cambonino di Cremona è stato colpito da un esteso blackout che ha lasciato al buio abitazioni, attività commerciali e l’illuminazione pubblica.

Le segnalazioni sono scattate da residenti di diverse vie che hanno iniziato a denunciare l’assenza di energia elettrica sui social e ai numeri di emergenza. Il guasto sembra interessare una fetta consistente del comparto residenziale, creando disagi soprattutto per chi si trovava ancora in attività o lungo le strade meno illuminate.

Da individuare l’origine del guasto, che potrebbe essere riconducibile a un cedimento generale sulla linea elettrica o ad un Problema analogo. Non si segnalano al momento particolari criticità o pericoli per la popolazione, sebbene la visibilità ridotta inviti alla prudenza negli spostamenti.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...