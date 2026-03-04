Blackout al Cambonino: intero quartiere al buio e senza corrente elettrica

Improvviso calo di tensione e quartiere nel silenzio. Alle 22.25 circa il quartiere Cambonino di Cremona è stato colpito da un esteso blackout che ha lasciato al buio abitazioni, attività commerciali e l’illuminazione pubblica.

Le segnalazioni sono scattate da residenti di diverse vie che hanno iniziato a denunciare l’assenza di energia elettrica sui social e ai numeri di emergenza. Il guasto sembra interessare una fetta consistente del comparto residenziale, creando disagi soprattutto per chi si trovava ancora in attività o lungo le strade meno illuminate.

Da individuare l’origine del guasto, che potrebbe essere riconducibile a un cedimento generale sulla linea elettrica o ad un Problema analogo. Non si segnalano al momento particolari criticità o pericoli per la popolazione, sebbene la visibilità ridotta inviti alla prudenza negli spostamenti.

