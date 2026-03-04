Carrefour piazza Lodi, sottoscritto accordo cassa integrazione per i dipendenti

E’ finalmente stato sottoscritto l’accordo di Fis (Fondo integrazione salariale) per i dipendenti del Carrefour di piazza Lodi, che da oltre due mesi vivono alla giornata, lavorando in due per turno, in un punto vendita con gli scaffali mezzi vuoti e senza servizio di sicurezza.

I disagi dello storico supermercato cittadino nascono dalla trattativa in corso per la vendita dei supermercati Carrefour al gruppo New Princess. A differenza di altri punti vendita di questo marchio, per i quali tutto è già stabilito, quello del centro di Cremona è gestito in franchising, e quindi gli accordi per la cessione si stanno prolungando.

Così da due mesi non arrivano più le forniture e il negozio resta aperto a regime ridotto, costringendo i dipendenti a utilizzare ferie e permessi. Ora, con l’avvio della cassa integrazione, la situazione sarà un po’ più vivibile, sebbene l’auspicio, per i circa 16 lavoratori del punto vendita, è che le trattative si concludano alla svelta, in modo da poter riprendere a pieno regime.

