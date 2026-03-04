Ultime News

4 Mar 2026 Attacco a Riyadh, Corbari: “Tensione anche fra le imprese ma il potenziale resta enorme”
4 Mar 2026 L'Artista Plurale, convegno internazionale al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
4 Mar 2026 Nicholas, cremonese a Phuket. L'odissea del rientro: scali in Vietnam, Corea del Sud, USA, Portogallo
4 Mar 2026 Antani porta l'Iran al cinema: tre film d'attualità nella rassegna al Filo
4 Mar 2026 Cremona celebra le donne: la Provincia di Cremona invita alla corsa rosa di domenica
Cipolletta “Nel 2025 miglioramento complessivo quadro imprenditoriale torinese”

TORINO (ITALPRESS) – “Il 2025 si è chiuso con un miglioramento complessivo del quadro imprenditoriale torinese, con un tasso di crescita pari +0,60%, terzo valore più elevato degli ultimi dieci anni”. Lo ha detto Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino, a margine della presentazione di un’indagine. “Si consolida poi la struttura del tessuto economico: negli ultimi dieci anni la crescita è stata maggiore tra le imprese con più addetti e le società di capitale sono passate da 17,8% a 24,6%. Sono numerosi i nostri servizi, gratuiti e personalizzati, per chi desidera aprire un’attività”, ha aggiunto.

