Due giovani aggrediti dal “branco” a Catania, misure cautelari per 6 minori





CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 6 minori, ritenuti responsabili del reato di lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, con uso di un tirapugni. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Catania. I fatti risalgono alla notte del 3 gennaio scorso, quando un gruppo di minori, seguendo la tipica logica del branco, aveva individuato e aggredito con inaudita violenza due coetanei nei pressi di Piazza Stesicoro, a Catania, zona abitualmente frequentata da giovanissimi. Le due vittime hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 41 e 10 giorni, una di loro ha subito la frattura della zona orbitaria e lacerazioni alla retina, con rischio di danni permanenti alla vista, rendendo necessari delicati interventi chirurgici. vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

