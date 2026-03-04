Ersaf, online il portale agricolo Akis: strumento fondamentale per la Lombardia

Da oggi è online il portale Akis all’indirizzo https://akis.servizirl.it/. E’ uno strumento fondamentale per l’agricoltura di Regione Lombardia. Con un semplice click si può accedere a banche dati e reti di monitoraggio, risultati di progetti e sperimentazioni, corsi di formazione e materiali didattici, bollettini, documentazione tecnica, iniziative dimostrative e attività di divulgazione.

Lo strumento è concepito per migliorare l’organizzazione e la fruibilità delle informazioni specialistiche riguardanti ad esempio: l’uso e gestione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria); la gestione dei settori zootecnico, forestale e delle produzioni vegetali.

“Il portale Akis costruito da Ersaf su indicazione della Direzione Generale dell’Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste, diventerà un punto centrale nella gestione dell’agricoltura della Regione Lombardia”, spiega Fabio Losio, presidente di Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). “L’essere riusciti, grazie a un lavoro intenso di tutto l’ente, a riunire una così grande quantità di dati è un risultato di grande importanza. E’ la dimostrazione di come le istituzioni, prima Regione e poi il suo ente strumentale Ersaf siano attente alle esigenza degli operatori del settore e lavorino sempre in sinergia per dare risposte precise e puntuali alle richieste di innovazione e di semplificazione che arrivano da tutto il comparto agricolo e professionale”.

L’accesso sarà libero per alcune sezioni e tramite l’autenticazione Spid, Cie o Cns l’utente potrà rimanere aggiornato sui vari contenuti del sito web e scaricare la documentazione tecnica dei corsi di formazione inseriti nella sezione dedicata.

La sezione Dss fornisce supporto tecnico ai consulenti e alle aziende nelle decisioni strategiche, integrando dati sito-specifici con sistemi modellisti, garantendo un processo decisionale più rapido e informato sui temi delle fitopatie delle colture, della scelta delle cover crop e, a breve, del fabbisogno irriguo.

Il portale era stato presentato lo scorso 14 gennaio 2026 a Palazzo Lombardia durante il convegno “Conoscenza e innovazione in agricoltura, l’azione di Ersaf in Akis. gli interventi SRH02 – SRH06: due anni a supporto dei consulenti” organizzato dal Dipartimento Agricoltura è stato presentato il Portale AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System).

