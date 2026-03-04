Ultime News

4 Mar 2026 Latte, Ventura: "Da commissione regionale un grido di allarme"
4 Mar 2026 Turni massacranti per pochi euro, nessuna garanzia: la vita dei rider a Cremona
4 Mar 2026 Obesità come fattore di rischio: convegno alle Figlie di San Camillo
4 Mar 2026 Confcommercio e CremonaBricks: collaborazione nel segno della città
4 Mar 2026 Sviluppo rurale, finanziate 5 aziende agricole per realizzare 100 ettari di pioppeti
Escavatore si ribalta, operaio morto schiacciato nel Bresciano

(Adnkronos) – Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un mezzo escavatore che si è ribaltato. L’infortunio mortale è avvenuto intorno alle 13 di oggi a Brescia, in un cantiere di via Roberto Ardigò. Lo fa sapere in una nota l’azienda regionale di emergenza e urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso, automedica e ambulanza. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto fare nulla per la vittima, di 58 anni, se non constatarne la morte. Soccorso sul posto ma non portato in ospedale anche un 52enne, non coinvolto nell’infortunio.  

