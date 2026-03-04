Ultime News

4 Mar 2026 Padania Acque: il 12 marzo il consiglio comunale approva nuovo testo statuto
4 Mar 2026 Ersaf, online il portale agricolo Akis: strumento fondamentale per la Lombardia
4 Mar 2026 Restyling luminoso in Piazza del Comune: nuova tecnologia e nuove luci in arrivo
4 Mar 2026 Trattamento delle patologie della spalla: convegno per medici e fisioterapisti
4 Mar 2026 Avis, il dono del sangue dà spettacolo (di improvvisazione)
Fonda “Gli italiani vogliono un’Europa più forte ma chiedono riforme”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Gli italiani guardano all’Europa con occhi diversi rispetto a dieci anni fa. L’euroscetticismo è tramontato, la libera circolazione di persone e merci è percepita come un successo indiscusso, ma sul fronte della politica estera e della difesa comune i giudizi si fanno severi. È quanto emerge da un’indagine condotta da SWG e Polling Europe, presentata da Rado Fonda, Head of Research delle due società, nel corso di Primo Piano Europa, il nuovo format televisivo dell’agenzia Italpress condotto da Claudio Brachino.

