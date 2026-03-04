Iran, Casa Bianca: “Spagna coopererà con esercito nella guerra”. Ma Madrid smentisce

(Adnkronos) – Nuovo capitolo nello scontro a distanza tra Donald Trump e Pedro Sanchez sulla guerra in Iran. Madrid si è detta contraria al conflitto sfidando di fatto gli Usa e bocciando l’operazione avviata dal presidente americano con Israele. “Siamo contrari a questo disastro”, ha detto il premier spagnolo aggiungendo: “Non saremo complici per paura di rappresaglie”, ha aggiunto.

Trump, in un punto stampa con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz nella giornata di martedì, aveva ‘bacchettato’ in diretta quei Paesi europei che hanno apertamente rifiutato di offrire sostegno all’operazione Usa o ‘rei’ di non collaborare abbastanza nelle prime fasi dei raid. Nel mirino del tycoon oltre alla Spagna è finita anche la Gran Bretagna, con una stoccata in particolare al premier Keir Starmer.

E oggi la portavoce stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt, riferendosi alla Spagna, senza però fornire dettagli su cosa comporterebbe tale cooperazione, ha affermato che Madrid avrebbe accettato di “collaborare” con l’esercito americano nella guerra contro l’Iran. “A quanto ho capito, nelle ultime ore hanno accettato di collaborare con l’esercito statunitense”, ha detto.

Immediata la smentita “categorica” del governo spagnolo su qualsiasi intenzione di sostenere gli Stati Uniti nella loro guerra contro l’Iran. Madrid continua a rifiutarsi di autorizzare gli aerei americani a utilizzare le basi sul proprio territorio, come ha ribadito il ministro degli Affari esteri, José Manuel Albares. “La nostra posizione rimane assolutamente immutata e smentisco categoricamente qualsiasi cambiamento”, ha affermato Albares alla radio Cadena Ser.