Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele entra nel quinto giorno con nuove esplosioni segnalate a Teheran e in diverse città iraniane. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato ulteriori raid aerei sulla capitale, mentre i Guardiani della Rivoluzione iraniani rivendicano ondate di attacchi missilistici e con droni contro obiettivi militari statunitensi e israeliani nella regione.

lcr/mrv (Fonte video: CCTV+)