Ultime News

4 Mar 2026 Latte, Ventura: "Da commissione regionale un grido di allarme"
4 Mar 2026 Turni massacranti per pochi euro, nessuna garanzia: la vita dei rider a Cremona
4 Mar 2026 Obesità come fattore di rischio: convegno alle Figlie di San Camillo
4 Mar 2026 Confcommercio e CremonaBricks: collaborazione nel segno della città
4 Mar 2026 Sviluppo rurale, finanziate 5 aziende agricole per realizzare 100 ettari di pioppeti
Video Pillole

Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele entra nel quinto giorno con nuove esplosioni segnalate a Teheran e in diverse città iraniane. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato ulteriori raid aerei sulla capitale, mentre i Guardiani della Rivoluzione iraniani rivendicano ondate di attacchi missilistici e con droni contro obiettivi militari statunitensi e israeliani nella regione.

lcr/mrv (Fonte video: CCTV+)

