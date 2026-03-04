L'Artista Plurale, convegno internazionale al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali

Giornata di confronto al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, che ospita il convegno internazionale “L’Artista Plurale: La Musica Digitale come Fenomeno Interdisciplinare” inserito nella settima edizione del progetto “Musica del XXI secolo. Ciclo di seminari e incontri con i compositori del nostro tempo”.

A Palazzo Raimondi sono confluiti studiosi e ricercatori di linguaggi sperimentali provenienti dall’Italia e dall’estero, per un dialogo proficuo su temi legati alle estetiche del digitale, all’uso dell’intelligenza artificiale nella composizione e alle nuove forme di creatività audiovisiva.

La tecnologia ha trasformato la musica e così i compositori di oggi sono chiamati a gestire un ampio ventaglio di competenze, dalla composizione assistita dal computer all’elettronica dal vivo, fino agli ambienti scenici virtuali.

Il progetto prosegue con altre iniziative in primavera tra la città del Torrazzo e Mantova, in collaborazione con il Conservatorio di musica L. Campiani.

