4 Mar 2026 Blackout al Cambonino: intero quartiere al buio e senza corrente elettrica
4 Mar 2026 Sicurezza stradale, raccolta fondi in memoria di Elisa Marchesini
4 Mar 2026 Servizio civile universale presso l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
4 Mar 2026 La guerra pesa sul petrolio: carburanti alle stelle, in vista dei 2 euro al litro
4 Mar 2026 Molestata, seguita e fotografata da due donne. La vittima: "Tutto per colpa di un rifiuto"
Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos’è successo in semifinale di Coppa Italia

Maurizio Sarri e Raffaele Palladino vengono ammoniti durante il secondo tempo di Lazio-Atalanta, semifinale d’andata di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma oggi mercoledì 4 marzo. Cos’è successo? Poco dopo l’ora di gioco, sul punteggio di 1-1 (reti di Dele-Bashiru e Pasalic), in seguito a un contrasto in mezzo al campo tra Kossounou e Zaccagni i due allenatori hanno rimediato un cartellino giallo. 

Koussonou ha allargato le braccia nel contatto con il numero 10 biancoceleste, ma la decisione dell’arbitro non è stata accolta bene dal tecnico della Dea. Alle proteste di Palladino ha reagito anche Sarri, che ha superato l’area tecnica di competenza in evidente disaccordo con la reazione del collega. Dopo qualche secondo di tensione tra le due panchine, il gioco è ripreso. 

