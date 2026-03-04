Mons.Sanchez “Lo sport è gioco, Dio gioca e noi siamo giocatori”

Ultime News

4 Mar 2026 Servizio civile universale presso l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
4 Mar 2026 La guerra pesa sul petrolio: carburanti alle stelle, in vista dei 2 euro al litro
4 Mar 2026 Molestata, seguita e fotografata da due donne. La vittima: "Tutto per colpa di un rifiuto"
4 Mar 2026 Guerra e caro energia, Ferraroni: “Dipendiamo troppo dall’energia di altri paesi”
4 Mar 2026 Latte, Ventura: "Da commissione regionale un grido di allarme"
ROMA (ITALPRESS) – “Si è scritto molto dell’impatto economico dello sport e della filosofia dello sport. Ma paradossalmente mancavano libri su una riflessione teologica dello sport e sul significato dello stesso dal punto di vista dell’uomo creato da Dio e chiamato ad un destino eterno. Lo sport è fondamentalmente gioco, competitivo, regolato e fisico. Se lo sport è gioco e ci piace tanto è perché il nostro Dio è un Dio che gioca e noi che siamo creati a sua immagine e somiglianza siamo giocatori”. Lo ha dichiarato Mons. Melchor Sánchez de Toca a margine della presentazione dei libri, di cui è co-autore con Daniele Pasquini e Santiago Perez de Camino, “Sport for all – cohesive, accessible and tailored to each person” e “Il gioco di Dio – Elementi di teologia dello sport”, che si è svolta presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma.

