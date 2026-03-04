Mons.Sanchez “Lo sport è gioco, Dio gioca e noi siamo giocatori”

ROMA (ITALPRESS) – “Si è scritto molto dell’impatto economico dello sport e della filosofia dello sport. Ma paradossalmente mancavano libri su una riflessione teologica dello sport e sul significato dello stesso dal punto di vista dell’uomo creato da Dio e chiamato ad un destino eterno. Lo sport è fondamentalmente gioco, competitivo, regolato e fisico. Se lo sport è gioco e ci piace tanto è perché il nostro Dio è un Dio che gioca e noi che siamo creati a sua immagine e somiglianza siamo giocatori”. Lo ha dichiarato Mons. Melchor Sánchez de Toca a margine della presentazione dei libri, di cui è co-autore con Daniele Pasquini e Santiago Perez de Camino, “Sport for all – cohesive, accessible and tailored to each person” e “Il gioco di Dio – Elementi di teologia dello sport”, che si è svolta presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma.

