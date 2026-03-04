MSD, da Investing for Life Health Summit più investimenti e accesso equo a cure

ROMA (ITALPRESS) – Mettere al centro dell’agenda politica il tema della salute. E’ quanto chiedono gli italiani, secondo quanto emerge dall’indagine sulle priorità e aspettative per un nuovo Servizio Sanitario Nazionale, presentata durante l’ottava edizione di “Investing for Life Health Summit”, organizzata da Msd Italia.L’appuntamento ha riunito esponenti di primo piano del mondo politico-istituzionale e accademico, insieme a rappresentanti della comunità medico-scientifica e delle Associazioni dei Pazienti.

mec/mgg