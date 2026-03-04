Persico Dosimo, Bignardi si ricandida: "Tanti progetti, 5 anni sono pochi"

Tanti i progetti ancora da portare a compimento, soprattutto quelli a lungo termine: alcuni già definiti sulla carta, altri ancora nel cassetto, altri da finanziare.

Con queste premesse Giuseppe Bignardi, attuale sindaco di Persico Dosimo, annuncia la sua ricandidatura in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Eletto nel 2021, Bignardi ha guidato il Comune con la lista ‘Bene Insieme’ in un quinquennio tutt’altro che semplice, iniziato in piena pandemia. Da allora la vita è ripartita, così come le iniziative e i lavori rivolti alla comunità. Ed è proprio ai cittadini che si rivolge con un nuovo programma.

“Credo che cinque anni siano pochi per completare tutto ciò che avevamo in mente – spiega il sindaco –. Vogliamo portare a termine i progetti avviati o solo abbozzati e dare concretezza ad alcune idee che finora non siamo riusciti a mettere in cantiere. Sto lavorando da tempo con i collaboratori di questo mandato e con molti nuovi elementi che stanno formando una squadra numerosa, con cui abbiamo iniziato a ragionare su priorità e organizzazione“.

La lista manterrà il nome ‘Bene Insieme’. “Lavorare bene e lavorare insieme – sottolinea Bignardi – perché non si può amministrare da soli: serve una squadra preparata e motivata. Tra le priorità, in caso di rielezione, c’è il completamento della rete ciclopedonale: oggi è solo a metà. Mancano i collegamenti tra la ciclabile di Dosimo e quella di Persichello, tra Dosimo e Grontardo, e tra Persichello, San Marino e il centro commerciale”.

Un altro capitolo riguarda la riqualificazione del centro culturale, “che vorremmo diventasse un luogo vivo, frequentato da associazioni, giovani e anziani”. In programma anche la riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia, per la quale è in corso l’approvazione del progetto, e una revisione complessiva della viabilità interna ai centri abitati. “Chi passa di qui lo sa: la viabilità è un problema, tra velocità e manutenzione carente. Serve una riorganizzazione che migliori sicurezza e scorrevolezza”.

E mentre si crea la squadra, partono gli incontri pubblici per presentare programma: primo appuntamento fissato per giovedì sera a Persichello.

“Non abbiamo ancora definito la lista dei dodici candidati – conclude Bignardi – ma certamente saranno scelti tra le molte persone che oggi stanno collaborando alla preparazione di questo percorso”.

