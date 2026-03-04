Referendum, acceso confronto tra Tovaglieri (Lega) e Bazoli (PD)

Lei di Busto Arsizio, lui di Brescia. Entrambi con una lunga esperienza alle spalle. L’esponente leghista al secondo mandato in Europa, mentre il parlamentare del Pd, che vanta un nonno nell’Assemblea Costituente, dopo 10 anni alla Camera dei deputati, nel 2022 è passato al Senato.

Isabella Tovaglieri e Alfredo Bazoli sono stati protagonisti su CR1 di un faccia a faccia vivace e diretto, con passaggi piuttosto accesi, sempre nel rispetto dei ruoli.

Tovaglieri a sostegno del sì al Referendum del 22 e 23 marzo ricordando tra l’altro la necessità di avere una gestione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati più incisivo dal parte dell’Alta Corte. Bazoli invece a sostegno del no, ha tra l’altro ricordato i rischi legati a un controllo del Governo sulla magistratura inquirente.

CLICCA QU PER VEDERE L’INTERA PUNTATA

© Riproduzione riservata