Latte, Ventura: "Da commissione regionale un grido di allarme"
Turni massacranti per pochi euro, nessuna garanzia: la vita dei rider a Cremona
Obesità come fattore di rischio: convegno alle Figlie di San Camillo
Confcommercio e CremonaBricks: collaborazione nel segno della città
Sviluppo rurale, finanziate 5 aziende agricole per realizzare 100 ettari di pioppeti
Referendum, acceso confronto tra Tovaglieri (Lega) e Bazoli (PD)

di Giovanni Palisto

Riforma della Giustizia: durante "Punto e a capo" i due esponenti politici hanno spiegato le ragioni riispettivamente del sì e del no

L'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri e il senatore del Pd Alfredo Bazoli
Lei di Busto Arsizio, lui di Brescia. Entrambi con una lunga esperienza alle spalle. L’esponente leghista al secondo mandato in Europa, mentre il parlamentare del Pd, che vanta un nonno nell’Assemblea Costituente,  dopo 10 anni alla Camera dei deputati, nel 2022 è passato al Senato.

Isabella Tovaglieri e Alfredo Bazoli sono stati protagonisti su CR1 di un faccia a faccia vivace e diretto, con passaggi piuttosto accesi, sempre nel rispetto dei ruoli.

Tovaglieri a sostegno del sì al Referendum del 22 e 23 marzo ricordando tra l’altro la necessità di avere una gestione di eventuali sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati più incisivo dal parte dell’Alta Corte. Bazoli invece a sostegno del no, ha tra l’altro ricordato i rischi legati a un controllo del Governo sulla magistratura inquirente.

CLICCA QU PER VEDERE L’INTERA PUNTATA

