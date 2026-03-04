Ultime News

4 Mar 2026 Servizio civile universale presso l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
4 Mar 2026 La guerra pesa sul petrolio: carburanti alle stelle, in vista dei 2 euro al litro
4 Mar 2026 Molestata, seguita e fotografata da due donne. La vittima: "Tutto per colpa di un rifiuto"
4 Mar 2026 Guerra e caro energia, Ferraroni: “Dipendiamo troppo dall’energia di altri paesi”
4 Mar 2026 Latte, Ventura: "Da commissione regionale un grido di allarme"
Video Pillole

Senato, La Russa “Ricostituirò la Commissione per le Pari Opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho intenzione di ricostituire la commissione esistente, ma non rinnovata negli ultimi anni, per la parità e le pari opportunità, che è composta da tre senatrici, un consigliere parlamentare e tre rappresentanti sindacali, tutti ovviamente donne. Quindi da domani sceglieremo i nomi insieme e questa commissione riprenderà la propria attività che è quella di tutela delle donne del Senato”. Lo ha annunciato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” a Palazzo Madama.

(Fonte video: Senato della Repubblica)

