4 Mar 2026 Attacco a Riyadh, Corbari: “Tensione anche fra le imprese ma il potenziale resta enorme”
4 Mar 2026 L'Artista Plurale, convegno internazionale al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
4 Mar 2026 Nicholas, cremonese a Phuket. L'odissea del rientro: scali in Vietnam, Corea del Sud, USA, Portogallo
4 Mar 2026 Antani porta l'Iran al cinema: tre film d'attualità nella rassegna al Filo
4 Mar 2026 Cremona celebra le donne: la Provincia di Cremona invita alla corsa rosa di domenica
Terremoto nel Catanese, nessun ferito ma tanti crolli a Ragalna

CATANIA (ITALPRESS) – Nessun ferito ma tanti crolli, a Ragalna, nel Catanese, in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.5 registrata dall’Ingv alle 7.05 di stamane. Nella zona è in corso uno sciame sismico. Sono state 14 in tutto le scosse rilevate – l’ultima alle 9.42 -, tutte di energia nettamente inferiore comprese tra magnitudo 1.2 e 2.7. I controlli stanno interessando anche la chiesa di Madre di Maria Santissima del Carmelo, la chiesa di Santa Barbara ed il Municipio. Vigili del fuoco e tecnici del Comune sono al lavoro per un censimento dei danni più preciso e per capire dove intervenire con più urgenza. vbo/mca1
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

