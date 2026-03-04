Video Pillole
Tg News – 4/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Israele lancia la decima ondata di attacchi su Teheran
– 007 italiani: cresce rischio terrorismo con escalation in Iran
– L’ultimo saluto a Domenico, a Nola anche la premier Meloni
– Tram deragliato a Milano, la pista dell’errore umano
– Scossa di terremoto avvertita a Catania, Messina, Siracusa
– Sì del Senato al ddl antisemitismo
– Gli italiani spendono più di 5 miliardi per le cure fuori regione
– Anas premiata a Sanremo per lo sviluppo della mobilità e la sicurezza stradale
– Previsioni 3B Meteo 5 Marzo
azn
