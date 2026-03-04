Video Pillole
Tg Sport – 4/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Como-Inter 0-0, semifinale di Coppa Italia ancora aperta
– Napoli, conti solidi ma stagione in rosso
– Milan, Leao trascina e pensa al rinnovo
– MotoGP, Raul Fernandez sorpresa del Mondiale
– Sinner prepara Indian Wells sfidando il caldo
– “Fencing For All”, trionfo per il team Fiamme Oro nella tappa di Roma
