4 Mar 2026 Treni: verso il ripristino della tratta ferroviaria Cremona-Piacenza
4 Mar 2026 Padania Acque: il 12 marzo il consiglio comunale approva nuovo testo statuto
4 Mar 2026 Ersaf, online il portale agricolo Akis: strumento fondamentale per la Lombardia
4 Mar 2026 Restyling luminoso in Piazza del Comune: nuova tecnologia e nuove luci in arrivo
4 Mar 2026 Trattamento delle patologie della spalla: convegno per medici e fisioterapisti
Traffico illecito di rifiuti, confisca per 204 milioni a imprenditori di Acerra

NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – Gico della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, avente a oggetto un patrimonio del valore complessivo di oltre 204 milioni di euro, riconducibile a tre fratelli, imprenditori di Acerra, operanti nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. vbo/mca1
(Fonte video: Guardia di Finanza)

