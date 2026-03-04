Ultime News

4 Mar 2026 Latte, Ventura: "Da commissione regionale un grido di allarme"
4 Mar 2026 Turni massacranti per pochi euro, nessuna garanzia: la vita dei rider a Cremona
4 Mar 2026 Obesità come fattore di rischio: convegno alle Figlie di San Camillo
4 Mar 2026 Confcommercio e CremonaBricks: collaborazione nel segno della città
4 Mar 2026 Sviluppo rurale, finanziate 5 aziende agricole per realizzare 100 ettari di pioppeti
Trasporti & Logistica Magazine – 4/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Infrastrutture strategiche, il conto diventa più salato
– Il trasporto merci su gomma domina su quello ferroviario
– La logistica al centro delle sfide globali tra tensioni e conflitti
