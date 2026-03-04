Video Pillole
Trasporti & Logistica Magazine – 4/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Infrastrutture strategiche, il conto diventa più salato
– Il trasporto merci su gomma domina su quello ferroviario
– La logistica al centro delle sfide globali tra tensioni e conflitti
sat/azn
– Infrastrutture strategiche, il conto diventa più salato
– Il trasporto merci su gomma domina su quello ferroviario
– La logistica al centro delle sfide globali tra tensioni e conflitti
sat/azn
© Riproduzione riservata