Asfaltature e marciapiedi per 2,4 milioni, ecco dove. Via Decia a misura di scolari

Definito il piano delle asfaltature per i primi mesi del 2026, che saranno realizzate a partire dalle prossime settimane, per un investimento complessivo di oltre 1.260.000 €, e che interesserà una superficie di circa 39.000 metri quadrati. Nello specifico, dopo l’intervento effettuato in via Zaist a febbraio, le altre aree dove si interverrà sono le seguenti:

– tangenziale, cavalcavia di via Brescia in direzione Mantova (superficie di 1.700,00 mq, costo 125.815,64 €);

– via Seminario nel tratto compreso tra il centro commerciale CremonaPo e via Bergamo, direzione Mantova (superficie di 1.700,00 mq, costo di 71.906,60 €);

-via Massarotti, tra via Trebbia e via De Stauris (5.300,00 mq di superficie per un costo di 113.002,36 €);

via del Sale, dall’incrocio con via del Giordano sino alla rotatoria di via Portinari del Po (superficie di 6.400,00 metri quadrati, costo di 136.455,68 €);

via Ghinaglia, nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e via Crema (superficie di 2.215,00, costo di 47.226,46 €);

cavalcavia di via Mantova dalla rotatoria della tangenziale sino al civico 14 (7.200,00 mq di superficie per un costo di 153.512,64 €);

via Bergamo, dal sottopasso ferroviario sino al ponte Cavo Baraccona (5.400,00 mq di superficie per un costo di 115.134,48 €);

via Belcavezzo (350 mq di superficie, costo di 7.462,42 €);

via Palestro, nel tratto compreso tra via Ugolani dati e viale Trento e Trieste, sarà interessata da importanti interventi di manutenzione dei sottoservizi. Al termine di questi lavori seguirà l’asfaltatura (superficie di 3.500,00 per un costo di 93.500,00 €);

via dei Comizi Agrari (2.500,00 mq di superficie per un costo di 50.000,00 €).

Oltre a questi lavori, avverranno ulteriori interventi per un ammontare di altri € 500.000,00, che riguardano la sistemazione delle barriere stradali, la sostituzione dei giunti, la scigliatura (un’operazione necessaria per ripristinare l’intera larghezza della carreggiata e consentire una stesa del tappeto d’usura precisa e completa), la pulizia dei margini stradali, la manutenzione degli attuali portali ZTL e la progettazione di quelli nuovi, lo studio riguardante la tangenziale e importanti ripristini di marciapiedi in diversi quartieri della città. Nel corso di quest’anno verrà inoltre strutturata la cosiddetta strada scolastica in via Decia, attualmente presente in via sperimentale, per un ulteriore investimento di 36.000,00 €.

Accanto a questi interventi, finanziati con le risorse messe a bilancio per il 2026, dalle prossime settimane saranno avviati altri lavori già finanziati nel 2025 e che ammontano a € 215.000,00. Tra questi, l’impermeabilizzazione di una porzione del portico di piazza Marconi, il monitoraggio di alcuni ponti, il rilievo dei portali, manutenzioni di marciapiedi e la definizione del progetto relativo alla manutenzione straordinaria alle barriere stradali della tangenziale.

Per quanto riguarda la sistemazione dei marciapiedi, nel corso di quest’anno ci sarà un’accelerazione degli interventi: saranno infatti conclusi quelli già finanziati e iniziati nel 2025, mentre sono state reperite risorse per oltre € 330.000,00 per lavori da attuare in diverse zone della città, in particolare nei quartieri Boschetto, Cavatigozzi, Cambonino, Zaist, Po, Bagnara. Saranno così riqualificati i marciapiedi riqualificati. Al termine la supericie di marciapiedi riqualificata sarà superiore a 3.600 metri quadrati.

“Iniziamo il 2026 con importanti investimenti destinati a manutenzioni straordinarie a tutela della sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni”, dichiara l’assessore Luca Zanacchi, che aggiunge: “Questi primi investimenti ammontano a circa 2.400.000,00 € per la sistemazione di strade, marciapiedi e manutenzioni straordinarie. Insieme ai tecnici di A.E.M. S.p.A. e dell’Ufficio Mobilità del Comune, che ringrazio per il lavoro e l’impegno costante, programmiamo e operiamo interventi a beneficio di tutti e della sicurezza stradale, consapevoli delle tante esigenze alle quali dobbiamo fare fronte”.

