Auto in fiamme dopo incidente, caos e lunghe code sulla Paullese

Caos e lunghe code sulla Paullese, all’altezza di Farfengo, intorno alle 9:00 di giovedì mattina. Il traffico è andato in tilt a causa di un’auto che ha preso fuoco in seguito a un incidente stradale.

La vettura procedeva in direzione Cremona quando si è scontrata con un camion. A causa dell’impatto, il veicolo — alimentato a GPL — è stato immediatamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo tempestivamente, rimanendo illeso.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Cremona con un’autopompa. Nonostante il rapido intervento per domare il rogo, l’auto è andata completamente distrutta.

I Carabinieri, arrivati con due pattuglie, si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e hanno gestito la viabilità critica, istituendo un senso unico alternato per permettere il deflusso dei veicoli.

