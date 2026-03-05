Ultime News

5 Mar 2026 Clima, quest'anno il terzo inverno più caldo dal 1991 a oggi
5 Mar 2026 A piedi nudi nel parco, il Festival Urbano debutta ad aprile in città
5 Mar 2026 In auditorium Arvedi un pomeriggio di musica e fiabe per le famiglie
5 Mar 2026 "Gioielli sotto casa" al lago di Cei: paradiso di armonia e natura
5 Mar 2026 Il carnevale del '46: quel sindaco con la pistola e l'assalto proletario al Ponchielli
Bombardieri “Preoccupa aumento costi energia apriremo confronto con Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo ancora stati contattati dal governo. Ovviamente siamo preoccupati perché l’aumento del costo dei carburanti e soprattutto dell’energia rischia di avere ripercussioni immediate per l’attività delle aziende e quindi direttamente nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine di un convegno . “Quindi – prosegue -, aspettiamo qualche giorno e pensiamo di aprire un confronto con il governo anche sulle ricadute di questo aumento dei prezzi”.

