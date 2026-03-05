Ultime News

5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
5 Mar 2026 Falsi addetti di A2A Energia a Cremona: i consigli per non cadere nella truffa
5 Mar 2026 Università Cattolica di Cremona, al via il ciclo di incontri dal titolo "Quale futuro?”
5 Mar 2026 Il gasolio a due euro al litro: "Isteria dei mercati" per il titolare di Keropetrol
5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
Video Pillole

Cina, l’azienda BrainCo sviluppa mano artificiale controllata da sistema nervoso

Difficile capire quale delle due mani sia quella vera… L’azienda tecnologica cinese BrainCo sta sviluppando una protesi controllata dal sistema nervoso, di nuova generazione, rivestita di pelle artificiale dall’aspetto realistico. Ancora in fase di sviluppo, il dispositivo è progettato per essere durevole, flessibile e reattivo. (XINHUA/ITALPRESS)
(Fonte video: Xinhua)

