Cina, l’azienda BrainCo sviluppa mano artificiale controllata da sistema nervoso





Difficile capire quale delle due mani sia quella vera… L’azienda tecnologica cinese BrainCo sta sviluppando una protesi controllata dal sistema nervoso, di nuova generazione, rivestita di pelle artificiale dall’aspetto realistico. Ancora in fase di sviluppo, il dispositivo è progettato per essere durevole, flessibile e reattivo. (XINHUA/ITALPRESS)

