Consenso, per la Giornata della donna manifestazione e corteo in centro a Cremona

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, Cremona si prepara a scendere in piazza con un corteo che attraverserà il cuore della città allo scopo di manifestare sul tema del consenso.

“Senza consenso è stupro”: questo il messaggio che vogliono portare avanti gli organizzatori, che promuovono una “passeggiata rumorosa”. L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle 16 in Piazza Marconi. Alle 16:30 prenderà quindi il via il corteo, accompagnato da canti, musica ma anche interventi puntuali, per poi concludersi in Piazza Roma.

“Vogliamo una città che risponda, che si faccia sentire e che non resti a guardare”, dichiarano le promotrici dell’iniziativa. “Invitiamo chiunque voglia partecipare a portare con sé un tamburello, uno strumento musicale o un semplice cartello con il proprio pensiero. Il rispetto non ha genere, così come il consenso non ha genere: per questo la piazza è aperta a tutte e tutti coloro che credono in una convivenza basata sulla libertà e il rispetto”.

L’iniziativa, nata in modo corale da tante donne e realtà del territorio, nasce dalla volontà di spostare il dibattito sulla violenza di genere fuori dall’ambito del solo “ordine pubblico”.

“Il consenso è semplice: solo un ‘Sì’ è ‘Sì’. Non è una questione di interpretazione, ma un fatto di cultura e di politica. Mentre le leggi spesso trattano la violenza come un’emergenza da gestire, noi scegliamo la strada dell’autodeterminazione, della prevenzione e della trasformazione culturale. Difendere il consenso significa difendere la libertà di ogni persona” commentano ancora le organizzatrici.

Hanno aderito all’iniziativa: Aida – Associazione Incontro Donne Antiviolenza, Alac, Amnesty Cremona, Anpi, Arci Cremona, Arcigay Cremona “La Rocca”, Auser Provinciale, Casa Siqueiros, Cgil Collettive 365, Comitato Cremona Pride, Donne Senza Frontiere, Forum Del Terzo Settore Provincia di Cremona, GirlNextDoor, Onda Queer, Rete Donne Cremona, Rete jin.

© Riproduzione riservata