Ultime News

5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
5 Mar 2026 Falsi addetti di A2A Energia a Cremona: i consigli per non cadere nella truffa
5 Mar 2026 Università Cattolica di Cremona, al via il ciclo di incontri dal titolo "Quale futuro?”
5 Mar 2026 Il gasolio a due euro al litro: "Isteria dei mercati" per il titolare di Keropetrol
5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
Video Pillole

Da Sanremo al Barbera, il Palermo schiera…Tony Pitony

PALERMO (ITALPRESS) – Dal palcoscenico di Sanremo al terreno di gioco del Barbera. Tony Pitony è il…nuovo acquisto del Palermo Fc. Il cantante siracusano, vincitore della serata delle cover con Ditonellapiaga al Festival, è stato ospite del club rosanero. Ieri ha assistito alla vittoria di Pohjanpalo e compagni sul Mantova (2-1) e poi ha incontrato i giocatori e mister Filippo Inzaghi negli spogliatoi. “Al Barbera solo Partitony”, è il video prodotto dal club. Il cantante entra nello spogliatoio dei rosanero e trova la sua postazione tra quelle di Ceccaroni e di…un certo Luca Toni, in mezzo c’è la maglia numero 21 con il nome “Pitony”, quella scelta dall’artista che, dopo un breve e colorito saluto con il magazziniere Pasquale, entra in campo al Barbera.
(ITALPRESS).
ari/gtr
(Fonte: Palermo FC)

