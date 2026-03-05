Falsi addetti di A2A Energia a Cremona: i consigli per non cadere nella truffa
L'azienda multiutility ha ricevuto diverse segnalazioni di persone che si presentano a domicilio con proposte commerciali. E' bene diffidare
Nei giorni scorsi sono pervenute ad A2A alcune segnalazioni relative a tentativi di frode da parte di soggetti che si presentavano presso le abitazioni di Cremona qualificandosi, senza averne titolo, come operatori di A2A Energia.
L’azienda comuncia che “non effettua alcuna attività di vendita porta a porta: eventuali soggetti che si presentino a domicilio con proposte commerciali o per presunte verifiche contrattuali non sono nostri incaricati”.
Queste le semplici regole di prudenza da adottare: diffida di chi richiede i codici POD o PDR sostenendo di dover effettuare verifiche o aggiornamenti; diffida di chi prospetta l’interruzione della fornitura in assenza di un cambio di contratto; non mostrare bollette o documenti a persone che si presentano senza preavviso; non firmare contratti o moduli senza averli letti con attenzione e senza il tempo necessario per valutarli; non fornire dati bancari o informazioni personali.