GSE al Key di Rimini, PPA cruciali contro la volatilità dei prezzi dell’energia

RIMINI (ITALPRESS) – I contratti a lungo termine sono uno strumento fondamentale per contrastare i rischi della volatilità dei prezzi dell’energia: è uno dei temi affrontati da Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del GSE, in occasione di un evento organizzato dal Gestore dei Servizi Energetici al Key di Rimini, nell’ambito delle attività di divulgazione sui Power Purchase Agreement affidate al GSE dal Dl Energia.
