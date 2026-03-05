Ultime News

5 Mar 2026 Cremona rafforza i rapporti culturali con Berlino: gran finale con il "Golden Bell"
5 Mar 2026 Giustizia, "è il momento di dire sì": incontro in Sala Puerari e un appello al voto
5 Mar 2026 Un'iraniana a Cremona: "All'estero la chiamano guerra, noi speriamo in una liberazione"
5 Mar 2026 Petardo contro il portiere Audero: al 19enne interista revocati gli arresti domiciliari
5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
Video Pillole

Inps, Fava “Educazione previdenziale fondamentale per i giovani”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato a rivolgerci ai giovani fin dal primo giorno del mio insediamento, fornendo loro servizi addirittura personalizzati, rendendo molto più trasparente e più vicino a tutti i cittadini l’istituto e siamo già partiti con l’educazione previdenziale. Questo è fondamentale, perché a oggi ai nostri ragazzi manca la consapevolezza di dover pianificare la propria vita professionale, da cui discendono la vita personale, famigliare e sociale”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine di un incontro su welfare e lavoro organizzato dal Collegio Carlo Alberto di Torino.

xn3/ads/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...