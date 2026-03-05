Ultime News

5 Mar 2026 Cremona rafforza i rapporti culturali con Berlino: gran finale con il "Golden Bell"
5 Mar 2026 Giustizia, "è il momento di dire sì": incontro in Sala Puerari e un appello al voto
5 Mar 2026 Un'iraniana a Cremona: "All'estero la chiamano guerra, noi speriamo in una liberazione"
5 Mar 2026 Petardo contro il portiere Audero: al 19enne interista revocati gli arresti domiciliari
5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
Iran, Benifei “Fondamentale agire per una de-escalation militare”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Parlamento europeo si è già espresso più volte a sostegno del popolo iraniano contro la repressione del regime. Ma oggi dobbiamo dire con chiarezza che l’attacco americano-israeliano viola ogni regola basilare del diritto internazionale”. Così l’eurodeputato del Pd Brando Benifei, in un’intervista alla Italpress sulla crisi in Medio Oriente e sulla situazione in Iran.
