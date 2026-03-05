Video Pillole
Iran, Benifei “Fondamentale agire per una de-escalation militare”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Parlamento europeo si è già espresso più volte a sostegno del popolo iraniano contro la repressione del regime. Ma oggi dobbiamo dire con chiarezza che l’attacco americano-israeliano viola ogni regola basilare del diritto internazionale”. Così l’eurodeputato del Pd Brando Benifei, in un’intervista alla Italpress sulla crisi in Medio Oriente e sulla situazione in Iran.
