5 Mar 2026 Castelvetro, donna in difficoltà salvata dai Carabinieri: intervento decisivo
5 Mar 2026 La cultura orientale torna a Cremona: il 25 e 26 aprile il Japan Show approda in Fiera
5 Mar 2026 Rubano bici elettrica in centro a Castelleone: tre denunciati
5 Mar 2026 Lavoro irregolare e sfruttamento immigrazione clandestina: tre arresti tra Cremona e Brescia
5 Mar 2026 In Cattedrale l'ultimo saluto a Elisabetta Carutti
Iran, Crosetto “Ho chiesto di alzare al massimo livello protezione difesa aerea”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, visto quello che e è successo in Turchia e a Cipro, ho chiesto e dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare, al livello massimo il livello di protezione, la difesa aerea e anti balistica nazionale , in coordinamento con gli alleati e con la Nato, perchè quando dico che di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto, tutto può essere aspettato”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni, in aula alla Camera, in merito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.

(Fonte video: Camera dei Deputati)

