5 Mar 2026 Clima, quest'anno il terzo inverno più caldo dal 1991 a oggi
5 Mar 2026 A piedi nudi nel parco, il Festival Urbano debutta ad aprile in città
5 Mar 2026 In auditorium Arvedi un pomeriggio di musica e fiabe per le famiglie
5 Mar 2026 "Gioielli sotto casa" al lago di Cei: paradiso di armonia e natura
5 Mar 2026 Il carnevale del '46: quel sindaco con la pistola e l'assalto proletario al Ponchielli
Iran, Pecoraro Scanio “Stop a uno stato di follia e di ira incontrollata”

ROMA (ITALPRESS) – “La definizione di furia epica richiama chiaramente uno stato di follia e di ira incontrollata. Basta consultare qualsiasi vocabolario: la parola furia indica uno stato di violenta e incontrollabile rabbia, spesso accompagnato da azioni impulsive e distruttive. È quindi un termine che richiama l’assenza di controllo e di razionalità”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, commentando il nome dato all’operazione militare contro l’Iran.
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

