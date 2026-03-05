Ultime News

5 Mar 2026 Castelvetro, donna in difficoltà salvata dai Carabinieri: intervento decisivo
5 Mar 2026 La cultura orientale torna a Cremona: il 25 e 26 aprile il Japan Show approda in Fiera
5 Mar 2026 Rubano bici elettrica in centro a Castelleone: tre denunciati
5 Mar 2026 Lavoro irregolare e sfruttamento immigrazione clandestina: tre arresti tra Cremona e Brescia
5 Mar 2026 In Cattedrale l'ultimo saluto a Elisabetta Carutti
Iran, Tajani “Il Governo è pronto ad intervenire sul fronte economico”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo è pronto ad intervenire anche sul fronte economico per mitigare l’impatto di questa crisi che purtroppo è già visibile, preoccupa il blocco dello stretto di Ormuz”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni, in aula alla Camera, in merito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo. “I prezzi di gas e petrolio hanno già fatto registrate rialzi significativi” ha aggiunto Tajani “se aumentano i prezzi del grano possono acuirsi nuove crisi e fronti di instabilità, in paesi che hanno già problemi economici”.

(Fonte video: Camera dei Deputati)

