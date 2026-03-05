Ultime News

5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
5 Mar 2026 Falsi addetti di A2A Energia a Cremona: i consigli per non cadere nella truffa
5 Mar 2026 Università Cattolica di Cremona, al via il ciclo di incontri dal titolo "Quale futuro?”
5 Mar 2026 Il gasolio a due euro al litro: "Isteria dei mercati" per il titolare di Keropetrol
5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
Video Pillole

La Cina accelera sulI’integrazione dell’IA nell’economia e nella società

PECHINO (ITALPRESS) – Per il 2026 la Cina punta ad accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’economia e nella società.. Lo ha detto a Pechino il ministro dell’Industria e dell’Information Technology, Li Lecheng, in occasione della sessione annuale dell’Assemblea nazionale del popolo
Il ministro ha parlato del programma “AI Plus”, pensato per sostenere una crescita economica di qualità e nuovi servizi. Il tema è stato richiamato anche nel rapporto di governo presentato ai delegati, che indica l’Intelligenza artificiale come priorità dello sviluppo tecnologico del Paese.
abr/mrv (Fonte video: CCTV+)

