La Cina accelera sulI’integrazione dell’IA nell’economia e nella società





PECHINO (ITALPRESS) – Per il 2026 la Cina punta ad accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’economia e nella società.. Lo ha detto a Pechino il ministro dell’Industria e dell’Information Technology, Li Lecheng, in occasione della sessione annuale dell’Assemblea nazionale del popolo

Il ministro ha parlato del programma “AI Plus”, pensato per sostenere una crescita economica di qualità e nuovi servizi. Il tema è stato richiamato anche nel rapporto di governo presentato ai delegati, che indica l’Intelligenza artificiale come priorità dello sviluppo tecnologico del Paese.

abr/mrv (Fonte video: CCTV+)

