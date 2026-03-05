La finanza sostenibile aumenta la resilienza degli investimenti

VENEZIA (ITALPRESS) – “La finanza sostenibile continua ad avere un suo ruolo perché permette di integrare una serie di obiettivi di lungo periodo per rispondere a sfide globali che diventano sempre più pressanti, come purtroppo stiamo stiamo vedendo e soprattutto permette di migliorare la gestione del rischio finanziario e aumenta di conseguenza la resilienza degli stessi investimenti nel lungo periodo”. A dirlo Monica Billio, ordinaria di Econometria all’Università Cà Foscari Venezia e Responsabile Scientifico del Centro di Competenza Transpareens, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

