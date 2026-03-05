Ultime News

5 Mar 2026 Il futuro dell'auto in Europa, su Cr1 confronto tra legislatore e produttori
5 Mar 2026 Clima, quest'anno il terzo inverno più caldo dal 1991 a oggi
5 Mar 2026 A piedi nudi nel parco, il Festival Urbano debutta ad aprile in città
5 Mar 2026 In auditorium Arvedi un pomeriggio di musica e fiabe per le famiglie
5 Mar 2026 "Gioielli sotto casa" al lago di Cei: paradiso di armonia e natura
Video Pillole

Lazio, Rocca “Policlinico Tor Vergata può misurarsi a livello internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “La sanità del Lazio ha sempre brillato dell’eccellenza clinica. Non è una notizia di oggi. C’è una grande scuola medica. Quello che è mancato negli anni è stata la risposta ai bisogni del territorio, alle persone fragili, ai pazienti cronici, alle persone anziane”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine dell’inaugurazione dell’Unita di Geriatria, formata da venti letti, del Policlinico Tor Vergata.

xl5/trl/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...