Lazio, Rocca “Policlinico Tor Vergata può misurarsi a livello internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “La sanità del Lazio ha sempre brillato dell’eccellenza clinica. Non è una notizia di oggi. C’è una grande scuola medica. Quello che è mancato negli anni è stata la risposta ai bisogni del territorio, alle persone fragili, ai pazienti cronici, alle persone anziane”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a margine dell’inaugurazione dell’Unita di Geriatria, formata da venti letti, del Policlinico Tor Vergata.

xl5/trl/mca2